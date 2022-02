Erlangen vor 1 Stunde

Polizeieinsatz in Klinik

"Mit Wartezeit offenkundig nicht einverstanden": Patientin (19) attackiert Krankenschwester und randaliert in Notaufnahme

Eine 19-Jährige hat am Freitag in der Erlanger Uniklinik randaliert. Dabei griff sie sogar eine Krankenschwester körperlich an. Der Patientin war es zuvor in der Notaufnahme des Krankenhauses offenbar nicht schnell genug vorangegangen.