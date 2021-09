Erlangen aktualisiert vor 20 Minuten

Handfester Streit

Parkplatz-Streit mit Pizzafahrer eskaliert - Frau bekommt Fausthieb ins Gesicht

Am Donnerstag (09.09.2021) gerieten ein Pizzafahrer und ein Anwohner in Erlangen in Streit über einen Parkplatz. Die beiden packten sich dabei gegenseitig am Kragen. Als die Freundin des Anwohners schlichten wollte, bekam sie versehentlich einen Fausthieb ins Gesicht.