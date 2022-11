Am Freitagmittag (11. November 2022) ist ein Mann gemeinsam mit seiner Frau auf einem Fußweg zum Busbahnhof am Großparkplatz in Erlangen gelaufen. Auf dem Bahnhofsvorplatz war der Durchgang an einer Engstelle bei den dortigen Fahrradständern allerdings durch einen Kinderwagen versperrt.

Der Fußgänger bat die Frau, welcher der Kinderwagen gehörte, diesen zur Seite zu schieben. Da dies von der Frau verweigert wurde, tat der Fußgänger dies vorsichtig selbst, um mit seiner Frau weiterlaufen zu können. Unmittelbar hierauf wurde der Fußgänger von der Begleitung der Frau mit dem Kinderwagen mehrfach mit flachen Händen ins Gesicht geschlagen.

Unbekannter schlägt auf Passanten und dessen Frau ein: Weitere Passanten eilen zu Hilfe

Der Geschlagene suchte daraufhin Schutz im nahegelegenen Bahnhof. Währenddessen ging der Aggressor auch die Frau des Geschädigten an und schubste diese Stufen auf dem Bahnhofsplatz herunter. Als dieser wieder von der Frau abließ, ging er dem Geschädigten nach und schlug diesen erneut mehrfach mit der flachen Hand gegen den Kopf.

Mehrere Passanten kamen schlussendlich dem Mann zu Hilfe. Der Geschädigte erlitt durch die Schläge leichtere Gesichtsverletzungen. Dessen Begleiterin hatte durch das Schubsen Schmerzen an der linken Körperhälfte erlitten. Aus diesem Grunde muss sich der Mann nun wegen Körperverletzung zum Nachteil der beiden Fußgänger verantworten.