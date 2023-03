Erlangen : Paar eröffnet Restaurant "Royal India"

: Paar eröffnet Indischer Koch fertigt Daal , Lamm-Curry und Co.

fertigt , und Co. "Komme fast jeden Tag": Stammgast äußert sich begeistert

Erlangen ist im Stadtteil Büchenbach seit Kurzem um ein indisches Restaurant reicher. Familie Sidhu hat in der Steigerwaldallee 2 das "Royal India" eröffnet. Sie haben bereits als Gastronomen "Mama's Pizza" Erfahrung, doch wollen jetzt die Küche ihres Heimatlandes an die Menschen bringen. In kurzer Zeit habe man schon Stammgäste gewinnen können.

Erlanger Restaurant "Royal India" bietet traditionelle Küche - Gäste täglich willkommen

Auf der Speisekarte stehen Curry- und Fischspezialitäten wie Daal, Lamm-Curry, Chili Chicken, Fisch Masala, einige vegetarische Gerichte und Nachspeisen wie Mango Cream. "Der Koch ist aus Indien hier hergekommen", erklärt Gurdev Singh Sidhu, die Frau des Chefs. Ungefähr 60 Personen fänden im Gastraum Platz. Die Einrichtung mit weißen Stühlen, Holzarbeiten und filigranen Deckenlampen habe das Paar selbst nach traditionellem indischen Stil zusammengestellt. Die ersten Tage seien zufriedenstellend angelaufen. "Manche kommen schon zum dritten oder vierten Mal."

Das kann eine Frau und Nachbarin bestätigen, die das Restaurant gerade betreten hat und ihre Begeisterung im Gespräch mit inFranken.de ausdrückt. "Es ist wunderschön. Alles ist mit Liebe gemacht und sehr lecker. Ich komme fast jeden Tag. Der Raum ist sehr angenehm und das Essen wird schön präsentiert." Auch von den Betreibern selbst sei sie angetan. Den positiven Eindruck teilen weitere Gäste in Google-Rezensionen.

Das Essen sei reichlich und auch zum Abholen möglich. Mittagsgerichte gebe es zu verminderten Preisen, ist außerdem zu lesen. Auf das leicht scharfe Essen könne man in der Speisekarte noch hinweisen, ist ein Tipp an die Betreiber. Montags bis freitags ist das Erlanger "Royal India" von 11 bis 14 und von 17.30 bis 22.30 Uhr geöffnet und am Wochenende von 12 bis 22.30 Uhr.