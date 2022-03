In der Sporthalle am Europakanal in Erlangen wird vorerst nicht mehr trainiert. In Abstimmung zwischen den städtischen Dienststellen (Katastrophenschutz, Sozialamt, Gebäudemanagement), dem ASB, BRK, THW und der Feuerwehr wurde sie als Notunterkunft eingerichtet. Das ASB Erlangen hat hier Feldbetten aufgestellt, um maximal 200 Menschen aufzunehmen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind.

Am Donnerstag (10. März 2022) kamen die ersten 50 an. Geschäftsführer Andreas Schönfelder hat die Stimmung nach der Ankunft für kurze Zeit beobachten können.

ASB Erlangen nimmt ukrainische Flüchtlinge auf - "haben harte Flucht hinter sich"

Wie er schätzt, setze sich die Gruppe aus 40 Prozent Frauen, 40 Prozent Kindern und 20 Prozent Männern zusammen. "Sie haben eine harte Flucht hinter sich, aber wirkten relativ gefasst. Es war weder Weltuntergangsstimmung, noch geht es ihnen vollkommen gut. Ich glaube, sie waren erst einmal froh angekommen zu sein." Norbert Tessmer, stellvertretender Landesvorsitzender des ASB Bayern, äußert sich in einem Video auf Facebook kurz vor der Ankunft der Flüchtlinge: "Die Folgen des Krieges in der Ukraine sind jetzt auch bei uns in Franken angekommen. All die Abläufe erinnern stark an das, was sich 2015 zugetragen hat."

Durch die Corona-Pandemie kämen jedoch zusätzliche Erschwernisse hinzu. Wie Schönfelder erklärt, werde jeder Ankömmling zunächst auf das Coronavirus getestet, bevor er alle für die Stadt wichtigen Daten über sich angebe und die Halle betrete. Ein Team käme regelmäßig, um Tests durchzuführen. Daneben stehe ein weiteres medizinisches Team für Sprechstunden bereit. Bei Bedarf würden Betroffenen auch Arzttermine vermittelt, so Schönfelder. Das Studentenwerk Erlangen liefere Essen und ermögliche somit drei Mahlzeiten am Tag.

Ziel des ASB sei es, ein Kernteam von etwa acht Personen für den Regelbetrieb bereitzustellen - eine Mischung aus Haupt- und Ehrenamtlichen. "Momentan arbeiten alle noch ehrenamtlich über den Bevölkerungsschutz des ASB", so Schönfelder. Es gebe auch einige Angebote zum Dolmetschen, für die sich Schönfelder bedankt. Per Mail (ukraine@asb-erlangen.de) können sich Interessenten weiterhin melden.

Kinder hätten ihre Eltern sterben sehen

Die Sporthalle am Europakanal sei eine Erstanlaufstelle, die von Zirndorf aus vermittelt werde. "Die Stadt möchte die Flüchtlinge dann möglichst schnell an Hotels, Wohnungen der Gewobau Erlangen weitervermitteln", erklärt der Erlanger Geschäftsführer. Es sei nicht abschätzbar, wie lange die Sporthalle so genutzt werde. "Wir wissen ja nicht, ob die nächsten 200 aus Zirndorf kommen, wenn wir alle vermittelt haben."

Schönfelder sei noch ein Aspekt wichtig: Viele Privatpersonen seien inzwischen an der Halle erschienen und hätten Sachspenden abgeben oder anderweitig helfen wollen. Solch eine unkoordinierte Bereitschaft helfe dem ASB nicht. "Wir wurden auch während der letzten Flüchtlingskrise geflutet mit Sachspenden und brauchen dann noch mehr Personal, das wir eigentlich gar nicht haben." Auf der Webseite der Stadt Erlangen sind Informationen für hilfsbedürftige und hilfsbereite Menschen zu finden. Unter der Hotline 09131/86-6586 werden alle Themen gebündelt. Erreichbar ist sie von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr.

"Wir denken an die Frauen, die ihre Männer zurücklassen mussten. Kinder mussten teilweise mit ansehen, wie ihre Eltern erschossen wurden. Das geht nicht spurlos an einem vorbei und bis das psychisch aufgearbeitet werden kann, wird es sehr lange dauern. Doch wir versuchen, eine Situation zu schaffen, in der sich die Leute 'sicher' und vielleicht ein bisschen wohlfühlen", fügt der stellvertretende Landesvorsitzende Tessmer über die Notunterkunft in der Sporthalle am Europakanal in Erlangen hinzu.

