Erlangen: Nägelsbachstraße bleibt gesperrt - Regionalbusse fahren Ersatzhaltestelle an

Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mitteilt, dauern die Arbeiten am Fernwärmenetz in der Nägelsbachstraße an. Daher bleibt die Nägelsbachstraße zwischen dem Abschnitt Sedanstraße und Bechmann-Rahn-Weg bis voraussichtlich Freitag, den 18. August 2023, für den Gesamtverkehr vollständig gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Regionalbusse bedienen Ersatzhaltestelle

Aufgrund der Sperrung können die Regionalbusse der Linien 203E, 203, 205 sowie 253 die Haltestelle „Neuer Markt“ in Fahrtrichtung Höchstadt bzw. Bubenreuth nicht bedienen. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich weiterhin in der Güterbahnhofstraße auf Höhe Hausnummer 5.