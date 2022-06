In Erlangen ist es am Freitag zu starken Regenfällen gekommen. In kurzer Zeit wurden Unterführungen überschwemmt. In der Dechsendorfer Straße blieb ein Auto aufgrund der Wassermassen in einer Unterführung stecken.

Wie die Agentur News5 berichtet, schloss sich das Fahrzeug selbst ab, während sich der Schlüssel noch im Fahrzeug befand.

Insgesamt kam es im Stadtgebiet zu mehreren Dutzend Einsätzen der Feuerwehr, etwa wegen vollgelaufener Keller oder hochgedrückter Kanaldeckel. Menschen wurden bisherigen Informationen zufolge nicht verletzt.