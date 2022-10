Erlangen: Wappen am Markgrafenschloss bröckelt offenbar immer weiter

Stellt die Fassade des Markgräflichen Schlosses in Erlangen eine Gefahr für die Allgemeinheit dar? Vieles spricht zumindest dafür. Seit mehreren Jahren hält ein Bauzaun Passanten, die den Schlossplatz überqueren, auf Abstand. Nun gibt es eine neue Umzäunung - der Haupteingang zum Schloss ist bis auf Weiteres nicht nutzbar. "Das Frontportal ist seit dem 27. September 2022 gesperrt", teilt Blandina Mangelkramer, Leiterin der Pressestelle der Uni, inFranken.de mit. Die Friedrich-Alexander-Universität (FAU) hat im Schloss ihre Verwaltung.

Droht dem Wappen am Erlanger Schloss der Absturz? Uni nennt "Sicherungsmaßnahme unverzichtbar"

Am 26. September begannen die ersten statischen Untersuchungen für die geplante Sanierung des Mittelrisalits - "also jenes Mittelteils des Schlosses, in dem das Hauptportal liegt", erklärt Mangelkramer. "Bei diesen Untersuchungen stellte sich heraus, dass die Bausubstanz in einem schlechteren Zustand ist als vermutet." Aus diesem Grund sei kurzfristig die Sperrung vorgenommen worden, "um niemanden zu gefährden".

Ist das Wappen über dem Eingang des Markgrafenschlosses also tatsächlich akut absturzgefährdet? "Die Standsicherheit des Wappens ist zumindest nach gegenwärtiger Erkenntnis nicht sicher gewährleistet", berichtet die FAU-Sprecherin", "daher war die Sicherungsmaßnahme unverzichtbar." Die jüngste Absperrung stößt bei Erlangens Oberbürgermeisters Florian Janik (SPD) indessen auf Ablehnung.

Der neue Bauzaun vor dem Schloss sei "nicht nur wenig ansehnlich", er blockiere zugleich eine Radachse und schränke den Schlossplatz in seiner Nutzung ein, zum Beispiel in Hinblick auf den Weihnachtsmarkt", beton der OB in einem Beitrag auf seiner Facebook-Seite. Er sei gemeinsam mit Uni-Präsident Joachim Hornegger vor Ort gewesen und habe sich das Problem schildern lassen. "In Kürze: das Bauteil mit dem Wappen ist instabil", erklärt Janik. Der Oberbürgermeister fordert deshalb die Verantwortlichen dazu auf, in der Angelegenheit rasch tätig zu werden.

"Bauteil ist instabil": Oberbürgermeister fordert schnelles Handeln - FAU erklärt weiteres Vorgehen

"Ich erwarte, dass der Freistaat und das staatliche Bauamt jetzt schnell handeln und der Zaun wieder wegkommt", hält Erlangens Stadtoberhaupt bei Facebook fest. "Überraschend kommt das ja nicht, der alte Bauzaun steht ja nun schon seit acht Jahren", gibt Janik zu bedenken. Die Instandsetzung der Fassade müsse laut seiner Auffassung nun schnell in Angriff genommen werden.

"Die Sanierung des Schlosses darf nicht länger auf die lange Bank geschoben werden", betont der OB. Nicht zuletzt aus ästhetischen Gründen. "Auch der bisherige Zaun ist ja wirklich kein Aushängeschild für unsere Stadt und die Universität."

Die FAU hat sich gegenüber inFranken.de zum weiteren Vorgehen geäußert. "Ein Termin mit dem Staatlichen Bauamt Erlangen noch in dieser Woche wird klären, ob durch andere Maßnahmen - etwa ein Gerüst - die Fassade so abgesichert werden kann, dass das Hauptportal wieder freigegeben werden kann", erklärt Uni-Pressesprecherin Blandina Mangelkramer.

