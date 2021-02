Eis-Unfall in Erlangen mit Folgen: Im Stadtteil Bruck kam es am Dienstagnachmittag (9.2.2021) zum Einsatz von Rettungsdienst und Polizei. Ein 8-jähriges Mädchen musste aus einem vereisten Teich gerettet werden. Das berichtet die Polizei.

Das Mädchen spielte gegen 15:15 Uhr auf dem Eis des Teiches im Bachwiesenpark, als plötzlich das Eis unter ihren Füßen nachgab. Das auf dem Teich befindliche Eis war insoweit nicht genug gefroren gewesen, als dass es das Kind hätte tragen können. Die 8-Jährige brach etwa brusthoch in das Gewässer ein und rief um Hilfe.

Erlangen: Passanten retten das Mädchen mit ungewöhnlichen Mitteln

Ein 10-jähriger Junge hatte den Eis-Unfall gesehen und machte sofort Passanten auf die Notlage des Mädchens aufmerksam. Mithilfe eines Schlittens zogen mehrere Personen die 8-Jährige aus dem Wasser. Anschließend brachten Anwohner dem jungen Kind Decken und blieben bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vor Ort.

Obwohl zu keiner Zeit des Unfalls eine Lebensgefahr für das Mädchen bestand, kam sie dennoch mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus. Durch fehlende Gefahrenschilder vor Ort kann das leichtsinnige Verhalten des Kindes nicht erklärt werden. Am sogenannten Biberteich wird vor dem Betreten durch Warntafeln am Uferrand vor drohenden Eis-Unfällen gewarnt, so die Informationen des Polizeipräsidiums Oberfranken.