Erlangen: Lkw-Fahrer verschätzt sich gewaltig - Lastwagen bleibt unter Siemens-Gebäude stecken

In Erlangen ist es zu einem Aufsehen erregenden Verkehrsunfall gekommen. In der Henkestraße blieb ein Lastwagen am Montagabend (5. Dezember 2022) in der Einfahrt unter einem Siemens-Firmengebäude stecken. "Die Durchfahrt ist bloß 3,20 Meter hoch", erklärt Michael Kolmstetter von der Feuerwehr Erlangen am Dienstag inFranken.de. "Der Lkw war aber deutlich höher."

Die Erlanger Feuerwehr wurde dem Einsatzleiter zufolge gegen 19 Uhr alarmiert. Kolmstetter schildert die brenzlige Situation vor Ort. "Eine 1,5 Tonnen schwere Betonplatte hat sich von der Fassade gelöst." Feuerwehr und THW leisteten deshalb bis spät in die Nacht Sicherheitsmaßnahmen vor Ort. Dies sei vor allem in Hinblick auf die Statik des Firmengebäudes erforderlich gewesen. "Der Spediteur hat schließlich selbst ein Bergungsunternehmen beauftragt", sagt Kolmstetter mit Blick auf den Inhaber des Unfall-Sattelzugs.

Erlangen: Lkw-Fahrer baut Aufsehen erregenden Unfall - Feuerwehr-Einsatzleiter schildert Ausmaß

Laut Schilderung des Einsatzleiters wurde der stecken gebliebene Lastwagen erheblich in Mitleidenschaft gezogen. "Fahrtüchtig war er auf keinen Fall mehr. Der ganze Aufbau war verzogen."

Warum der Lkw-Fahrer sich in der Höhe der Siemens-Durchfahrt derart verschätzte, ist ungewiss. "Eigentlich weist ein Riesenschild auf die Höhe hin", betont der Erlanger Feuerwehrmann, der am Montag selbst bis 23.30 Uhr in der Henkestraße vor Ort war. "Der Fahrer muss mit Schwung die Durchfahrt genommen haben", vermutet Kolmstetter.

