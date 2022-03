Im Erlanger vhs-Bistro kann man es sich ab dem 14. März wieder gut gehen lassen. Die Lebenshilfe Erlangen hat die Lokalität im Egloffsteinschen Palais übernommen. Mit einem ersten Kaffee und einem kleinen Imbiss haben die vhs und die Lebenshilfe die Wiedereröffnung mit Erlangens Bürgermeister Jörg Volleth und ein paar weiteren Gästen gefeiert, wie der Verein Lebenshilfe Erlangen e.V. mitteilt.

„Schön, dass hier wieder Leben ist. Das Bistro gehört zur vhs dazu und die Inklusion, die die Lebenshilfe hier lebt, ist uns als Stadt viel Wert“, freute sich Volleth. Auch Volkshochschul-Direktor Markus Bassenhorst ist froh, dass es in seinem Haus wieder ein gastronomisches Angebot gibt und einen Treffpunkt für die Kursteilnehmenden und alle, die Lust haben, vorbei zu kommen. „Und toll, dass wir einen Partner wie die Lebenshilfe haben, die ebenso wie wir auf fair trade, Nachhaltigkeit, regional und Inklusion setzt.“

Serviert werden Getränke, Flammkuchen, andere herzhafte Leckereien, Kuchen und Kaffee: fair trade und in Bio-Qualität. „Es ist toll, mitten in der Stadt zu sein und wir freuen uns auf unsere Gäste. Unserem inklusiven Bistro-Team wünsche ich alles Gute und viel Spaß bei der Arbeit an diesem schönen Ort“, sagte Lebenshilfe-Vorsitzender Frank Morell. Das Bistro, das vom Innenhof der Friedrichstraße 17 aus zugänglich ist und die Öffnungszeiten sind an den Betrieb der Volkshochschule angepasst: montags bis freitags von 8 Uhr bis 21 Uhr und an Samstagen mit Kursbetrieb von 8 Uhr bis 15Uhr.

Mit der Übernahme des vhs-Bistro macht die Lebenshilfe den ersten Schritt in Richtung einer neuen Inklusions-Firma im Bereich der Gastronomie und Hotellerie. Für 2023 ist ein Bistro und Gästehaus im neuen KuBiC geplant.