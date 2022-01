Am Montagabend (17. Januar 2022) wurden zwei Kinder beim Diebstahl in einer Sporthalle in Erlangen erwischt. Der Vorfall ereignete sich in der Weisendorfer Straße.

Zunächst betraten die beiden Geschwister - darunter ein neunjähriges Mädchen und ihr zwölfjähriger Bruder - die Sporthalle über den eigentlichen Ausgang. Wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt berichtet, ging das Mädchen dann in die Damenumkleide der Halle, während der Junge auf die Herrenumkleide zusteuerte.

Geschwister werden auf frischer Tat ertappt - Jugendamt informiert

Dabei suchten die beiden gezielt nach unverschlossenen Spinden und Schießfächern. Gerade als sie eine Sporttasche stehlen wollten, wurden sie von einem Angestellten überrascht. Der Angestellte hielt die Geschwister bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort fest. Die Beamten brachten die Kinder anschließend zu ihren Eltern.

Laut Polizeiangaben befinden sich der Junge und das Mädchen im schuldunfähigen Alter. Dennoch wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls gegen die beiden eingeleitet. Zudem wird das zuständige Jugendamt über den Fall informiert.

