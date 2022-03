Um den polnischen Partnerlandkreis Tarnowskie Góry bei der Versorgung Geflüchteter aus der Ukraine zu unterstützen, hat das Landratsamt ein Spendenkonto eingerichtet:

Empfänger: „Landratsamt Erlangen-Höchstadt – Spenden für Ukraine“,

IBAN: DE62 7635 0000 0060 1280 18, Sparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach (BIC: BYLADEM1ERH),

Verwendungszweck: „Ukraine-Hilfe“.

Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt erklärt, leitet der Landkreis die Spenden an den Partnerlandkreis weiter.

Hinweis der Kreiskämmerei zur steuerlichen Absetzbarkeit

"Jede Spende kann bei der Steuererklärung als Sonderausgabe abgezogen werden. Die steuerliche Entlastung ist allerdings beschränkt. Maximal 20 Prozent aller Einkünfte können bei der Steuererklärung als Sonderausgaben abgezogen werden. Bei einem Spendenbetrag bis zu 300 Euro ist keine Spendenquittung (Zuwendungsbestätigung) erforderlich. Das Finanzamt akzeptiert einen Bankbeleg beziehungsweise den Kontoauszug als Nachweis. Bei einer Spende über 300 Euro ist aktuell grundsätzlich die Vorlage einer formellen Zuwendungsbestätigung Voraussetzung für die steuerliche Absetzbarkeit. Hierfür sind im Rahmen der Überweisung Name und vollständige Anschrift anzugeben. Optional kann das Landratsamt eine Zuwendungsbestätigung für die Steuererklärung ausstellen. Anfragen sind an Marcel Veronese per E-Mail an marcel.veronese@erlangen-hoechstadt.de zu richten."

Weitere Informationen zur Ukraine-Hilfe gibt es unter www.erlangen-hoechstadt.de/ukraine.

Vorschaubild: © gillnisha / pixabay.com (Symbolbild)