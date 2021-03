Die Corona-Pandemie hat viele Alltagssituationen verändert, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt. In der nächsten Online-Sprechstunde am Dienstag, den 30. März 2021, von 12 bis 13 Uhr, geht es daher um das Thema „Sexualisierte Gewalt gegen Frauen“.

Information und Anmeldung

In der Online-Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten, geht es um Themen wie die eigene Gesundheit und die Versorgung von Angehörigen ebenso wie Arbeiten in Kurzarbeit oder in systemrelevanten Berufen, Homeschooling, Kinderbetreuung oder Gewalterfahrungen. Wie unterstützt der Frauennotruf betroffene Frauen und Mädchen? Was ist sexualisierte Gewalt? Sexualisierte Gewalt findet immer Wege, auch in Zeiten der Pandemie. Dating Plattformen boomen, gleichzeitig finden Dates nur noch im privaten statt. Welche Rolle spielen hier Scham und vermeintliche Schuld, wenn es zu Übergriffen kommt? Als Expertinnen werden Claudia Siegritz und Nora Gabert, zwei Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs im Chat anwesend sein und Ihre Fragen beantworten sowie ihre Arbeit vorstellen.

Interessierte können sich bis Donnerstag, 26. März 2021 mit Angabe von Name und Wohnort per E-Mail an gleichstellung@erlangen-hoechstadt.de anmelden und erhalten einen Teilnahmelink. Auch Fragen vorab per E-Mail sind willkommen. Wer im Chat lieber anonym bleiben möchte, teilt dies bitte bei der Anmeldung mit.