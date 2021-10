Neues Restaurant in Erlangen : " Hin & Weg " gegenüber des Rathausplatzes in der Nürnberger Straße 41

In Erlangen hat kürzlich ein neues Restaurant eröffnet. Gegenüber des Rathausplatzes in der Nürnberger Straße 41 findet man seit geraumer Zeit die besten Freunde Raphael Helmreich und David Böhm. "Wir kennen uns schon seit der zweiten Klasse", beschreibt Helmreich den Weg zu ihrem eigenen Restaurant "Hin & Weg". Die beiden waren oft auf der Suche nach: "etwas Gesundem, schnellen, frischen, bei dem man kein schlechtes Gewissen hat." Den Traum haben sich die zwei Freunde nun selbst erfüllt.

"Hin & Weg" in Erlangen: "Überraschende" Salate, Suppen und Getränke

Den Laden haben die zwei besten Freunde komplett selbst geplant und aufgebaut. "Wir haben Möbel selbst gebaut, gestrichen, gespachtelt und geschliffen und fast alles selbst gemacht." Das gilt auch für die Speisekarte: "Bei uns gibt es frische und überraschende Salate, hausgemachte Suppen und Erfrischungsgetränke. Wichtig ist uns: Dass wir vollwertige Mahlzeiten anbieten. Die sättigen, aber nicht gleichzeitig dieses Müdigkeitsgefühl hervorrufen, aber trotzdem lange anhalten."

Der "Knusprige Soja" käme besonders gut an. Ein Salat-Mix mit Sesam-Erdnuss-Dressing. "Was auch super ist: der 'Bunte Hirte'. Da nehmen wir Grünkohl als Salat-Basis, Maracuja-Dressing und Hirtenkäse." Die Dressings seien austauschbar und allesamt vegan. "Insgesamt haben wir viele vegetarische und vegane Optionen. Bei den Suppen ist die cremige Kokos-Süßkartoffel-Suppe besonders zu empfehlen", schwärmt Helmreich von der Speisekarte. Die Produkte kauften die Inhaber so gut es geht regional, "wir brauchen die Frische und die Qualität."

Auch eigens hergestellte Erfrischungsgetränke biete das "Hin & Weg": "Die Apfel-Ingwer-Erfrischung ist klasse. Die Äpfel haben wir selbst gepflückt und gemostet. Außerdem gibt es Pfirsich-Himbeere-Eistee und Zitronen-Pfefferminz-Eistee." Für die kalten Jahreszeiten wolle Helmreich die Karte jetzt noch mit warmen Gerichten erweitern. "Wir machen alles komplett frisch und selbst, jeden Morgen. Dadurch halten sich sogar die Salate ewig!", verspricht Helmreich. Trotz des Dressings könne man den Salat auch in To-go-Boxen noch Stunden später verzehren.

"Weg vom klassischen Restaurant": Beste Freunde erfüllen sich Traum

Nicht nur die Speisekarte und das Restaurant, auch alles andere hätten die zwei Freunde sich selbst angeeignet. "Wir kommen eigentlich aus ganz unterschiedlichen Branchen, aus dem Produktdesign und Projektmanagement." In der Freizeit hätten Helmreich und Böhm an der Idee des eigenen Restaurants gefeilt, bis es irgendwann hieß: "Jetzt oder nie."

"Wir sind beide nicht die typischen, perfekten Gastronomen, das wissen wir", sagt Helmreich. "Aber wir sind das Ganze dafür aus der Kundensicht angegangen und haben uns gefragt, was wir haben wollen würden." Das "Hin & Weg" solle insgesamt "ein bisschen weg vom klassischen Restaurant". Das zeigt sich nun im Design, den Gerichten bis hin zum Laden, in dem die beiden selbst hinter der Theke stehen.

Schon vor gut zwei Monaten (2. August 2021) eröffnete das "Hin & Weg" durch ein sogenanntes "Soft-Opening". "Wir haben keine große Party gemacht, sondern einfach geöffnet." Auch Corona-technisch lief alles glatt: "Unser Konzept ist sowieso auch auf das To-Go-Geschäft ausgelegt, deshalb waren wir von vornherein gut aufgestellt." Seitdem laufe es recht gut: "Wir können uns über guten Andrang freuen und haben mittlerweile schon einige Stammgäste. Das Feedback ist toll", freut sich Helmreich. Montags bis freitags hat das "Hin & Weg" in Erlangen seitdem täglich zwischen 11 Uhr und 19 Uhr geöffnet.