Wie die Siemens Healthineers GmbH berichtet, hat sie ihr neues Innovationszentrum am Standort Erlangen im Herzen des Medizintechnik-Clusters Medical Valley eröffnet. Der Fokus liegt auf „Open Innovation“, also der Kollaboration mit externen Partnerunternehmen, Start-ups und akademischen und klinischen Einrichtungen, um die Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern. Das Innovationszentrum reiht sich ein in ein bestehendes Ökosystem aus Zentren in Shanghai, China, und Bengaluru, Indien. Die Idee dahinter ist es, eine Infrastruktur zu schaffen, die regionale, gemeinsame Innovationsaktivitäten stärkt, Offenheit und Zusammenarbeit in Forschung, Entwicklung und Produktion fördert und es ermöglicht, kunden- und marktorientiert zu entwickeln.

„Mit unserem neuen Innovation Center unterstreichen wir unser Bekenntnis zum Standort Erlangen/Forchheim und setzen unsere Strategie der Offenen Innovationskultur konsequent weiter um“, sagte Peter Schardt, Chief Technology Officer (CTO) von Siemens Healthineers. „Das Ziel ist, sich gemeinsam auf neue Technologien und Wertschöpfungsprozesse zu konzentrieren, die das Potenzial haben, für das Gesundheitswesen disruptiv zu wirken – zum Wohle von Patientinnen und Patienten. Unser Fokus liegt auf Kooperationen und Projekten, die es uns und unseren Kundinnen und Kunden ermöglichen, noch mehr Menschen weltweit Zugang zu hochqualitativer medizinischer Versorgung zu geben – von der präzisen Diagnose bis zur passenden Therapie.“

In den neuen Räumlichkeiten hat unter anderem die ASOR (All-Sorts-of-Reality)-Community von Siemens Healthineers einen Co-Working-Space und ideale Bedingungen, um die Forschung und Entwicklung für Anwendungen der erweiterten Realität mit internen und externen Partnerunternehmen weiter voranzutreiben und digitale Inhalte auf natürliche Weise anfassbar zu machen. Konkret geht es darum, Prototypen zu testen und zu entwickeln, und medizintechnische Lösungen und Anwendungen beispielsweise für die Ausbildung virtuell zu simulieren.

Aber auch Partnerschaften wie d.hip (digital health innovation platform), ein Kooperationsverbund aus Industrie, Hochschulmedizin und Forschung, in welcher die Digitalisierung des Gesundheitssystems vorangetrieben werden soll, sind im Innovation Center beheimatet.

Siemens Healthineers hat im Geschäftsjahr 2022 rund 1,8 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert und hält rund 23.000 technische Schutzrechte, darin enthalten etwa 15.000 erteilte Patente.