Zu einem Fahrradunfall ist es am Donnerstag (22. September 2022) in Erlangen gekommen. Das berichtet die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt.

Ein 46-jähriger Erlanger fuhr mit seinem Fahrrad gegen 17:00 Uhr auf dem Rad-/Fußweg im Kreuzungsbereich Äußere-Brucker-Straße/Paul-Gossen-Straße in Richtung Innenstadt. Dabei kam ihm ein bislang unbekannter Mann zu Fuß entgegen, der sein Fahrrad schob.

Erlangen: Fußgänger schiebt Fahrrad in Weg

Kurz vor dem Vorbeifahren an dem Fußgänger schob dieser das mitgeführte Fahrrad in den Weg des 46-Jährigen. In der Folge ist der Radfahrer gestürzt. Hierbei verletzte sich der 46-Jährige leicht. Der Fußgänger flüchtete.

Nach Angaben des 46-Jährigen soll ein jüngeres Mädchen im Alter von circa 14 Jahren den Zusammenstoß beobachtet haben. Dieses Mädchen und weitere mögliche Zeug*innen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Erlangen unter der Telefonnummer 09131/760-114 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Asya Vee/unsplash.com (Symbolbild)