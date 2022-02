Mehr als 22 Kilometer durchschnittlich – diese Strecke legte jede und jeder Teilnehmende beim zweiten „digitalen“ Dormitzer Benefizlauf im vergangenen Jahr zurück. Pro gelaufenem Kilometer spendeten die etwa 60 Hobbyläuferinnen und -läufer einen Euro, so das Universitätsklinikum Erlangen.

So sammelten sie insgesamt 1.362,43 Euro, die nun dem Bunten Kreis Erlangen zugutekommen. Das Nachsorgeprogramm wird von der Kinder- und Jugendklinik (Direktor: Prof. Dr. Joachim Wölfle) des Universitätsklinikums Erlangen angeboten und unterstützt Familien mit frühgeborenen und kranken Kindern nach einem längeren Klinikaufenthalt.

Bei der offiziellen Spendenübergabe überreichten Dominik Wuttke, 2. Vorstand des FC Dormitz, und Eva Brönner, Frauenbeauftragte des Fußballclubs, den Scheck an die Vertreterinnen des Bunten Kreis Erlangen – Pflegedienstleitung der Kinderklinik und der Frauenklinik Helga Bieberstein, die Case Managerinnen Dagmar Kußberger und Ingrun Löwe sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin Petra Oehrlein.

Nicht selten ist die erste Zeit nach einem längeren Krankenhausaufenthalt aufgrund einer Frühgeburt, einem Unfall oder einer Erkrankung mit Unsicherheit und Ängsten verbunden. Der Bunte Kreis Erlangen bietet Betroffenen deshalb eine umfassende und individuell auf das Kind bzw. die Familie angepasste Hilfestellung und Begleitung im eigenen Zuhause an.

So schafft er einen sanften Übergang von der Klinik in die häusliche Umgebung. Das Team aus medizinischen Fachkräften, Pädagoginnen und Pädagogen unterstützt Eltern beispielsweise bei der Pflege, der Medikamentengabe und der Ernährungsplanung ihres Kindes. Bis zu drei Monate nach der Krankenhausentlassung ist das Team des Bunten Kreis für die Kinder und ihre Eltern da.

Auch Familien, deren Kinder nicht im Uni-Klinikum Erlangen, sondern in einer anderen Klinik stationär behandelt wurden, können die Nachsorge in Anspruch nehmen. „Mit dem Erlös aus dem Dormitzer Benefizlauf decken wir nun vor allem die Kosten, die durch unsere Anreise zu den Familien entstehen“, erklärte Dagmar Kußberger.

„Unseren Teamsport mit dieser Spendenaktion zu verbinden, ist einfach eine tolle Sache – so macht es gleich doppelt so viel Spaß“, sagte Dominik Wuttke. Doch nicht nur die Mitglieder der Frauen- und der Männermannschaft des 1. FC Dormitz beteiligten sich an der besonderen Sportveranstaltung. Auch zahlreiche weitere Dormitzer sowie einige Mitarbeitende des Uni-Klinikums Erlangen sammelten fleißig Kilometer.

Wie schon im Jahr zuvor fand der Benefizlauf aufgrund der pandemiebedingten Beschränkungen nicht wie sonst auf dem Gelände des Fußballvereins, sondern „digital“ statt. Alle Teilnehmenden liefen ihre Strecken kontaktlos und unabhängig voneinander und spendeten den entsprechenden Betrag selbst – oder ließen sich sponsern.

Wir freuen uns, dass trotz der besonderen Umstände so viele Läuferinnen und Läufer teilgenommen haben und eine größere Spendensumme zusammengekommen ist“, sagte Eva Brönner. Am 21. Mai 2022 soll der Dormitzer Benefizlauf wieder wie gewohnt als gemeinschaftliches Event stattfinden.

Spenden an den Bunten Kreis Erlangen:

Universitätsklinikum Erlangen

Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach

IBAN: DE84 7635 0000 0000 0464 04

BIC: BYLADEM1ERH

Verwendungszweck: 34012344 Bunter Kreis Erlangen

