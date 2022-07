Am helllichten Tag hat sich in der Erlanger Innenstadt am Donnerstagvormittag (7. Juli 2022) ein bewaffneter Überfall auf einen Juwelier ereignet.

Mit einer Schusswaffe versuchten zwei Männer den Angestellten Schmuck zu entlocken, teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Überfall auf Erlanger Juwelier - bewaffnete Männer flüchten zu Fuß

Gegen 10.30 Uhr betraten die zwei unbekannten Männer den Verkaufsraum eines Juweliers in der Hauptstraße (Bereich zwischen Kuttler- und Engelstraße) und versuchten unter Vorhalt einer Schusswaffe Schmuck zu rauben. Die Angestellten wehrten sich, wodurch die Männer kein Diebesgut erlangten. Das Duo flüchtete ohne Beute zu Fuß in Richtung Altstadtmarkt-Passage.

Die beiden Männer waren zwischen 30 und 40 Jahre alt, so die Polizei. Ein Mann war von großer Statur und trug eine hell-beige Bekleidung. Die zweite Person war kleiner und mit einer blauen Jeans sowie einer Basecap bekleidet.

Die Polizei warnt vor der Gefahr, die von den Unbekannten mit Pistole ausgeht. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer

0911 21123333.

Vorschaubild: © LeoFra/pixabay.com (Symbolbild)