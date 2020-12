Gerade in der Weihnachtszeit wollen viele Menschen nicht nur für Freunde und Familie Geschenke kaufen, sondern auch anderen Menschen etwas Gutes tun und zum Beispiel spenden.

Von dieser Gutmütigkeit wollte wohl auch ein 40-Jähriger etwas abschöpfen und setzte noch einen drauf. Der Mann versuchte Menschen in Erlangen mit einer perfiden Masche auszutricksen - Er tat so als sei er behindert.

Betrüger auf Krücken belästigt Passanten

Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt teilte mit, dass die Polizei am Mittwoch, 09.12.2020, auf einen Spendensammler in der Innenstadt aufmerksam wurde. Ein 40-Jähriger bettelte nach Geld. Dabei sprach er mehrere Passanten aufdringlich an. Der Mann täuschte durch mitgeführte Krücken eine Behinderung vor, die in Wirklichkeit nicht vorliegt. Der 40-Jährige ergaunerte sich zumindest in einem Fall einen kleinen Geldbetrag.

Der Betrüger ist kein Unbekannter - der Mann treibt seit längeren in mittelfränkischen Städten sein Unwesen. Im aktuellen Fall wurde ein Strafverfahren wegen Betruges eingeleitet. Der 40-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Zustellungsbevollmächtigter benannt. Bei der Abarbeitung des Vorfalls wurde bekannt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Stadt Nürnberg wegen eines Sondernutzungsverstoßes vorliegt. Der 40-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Betrüger muss dort eine nicht bezahlte Geldbuße absitzen.

Im Raum Bamberg gab es im Oktober eine Gruppe teils aggressiver Bettler, die Geld für ein angeblich krankes Kind sammelten.