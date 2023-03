Erlanger kündigt 24-Stunden-Kiosk mit Pommes-Automat an

- so funktioniert die Technologie US-amerikanische Snacks, Drinks und Co.: das umfasst das Sortiment

Ferhat Kanat betreibt bereits eine Selbstbedienungsbäckerei in der Drausnickstraße 36, Erlangen. In die Nummer 32 soll voraussichtlich in der ersten Aprilwoche sein zweites Projekt, das "Openend" einziehen - ein E-Kiosk mit neun Automaten. Einer davon erregt besondere Aufmerksamkeit: Ein Pommes-Automat, der laut Hersteller der erste seiner Art in Bayern sein soll.

Neuer 24-Stunden-Kiosk mit Pommes-Automat - Betreiber führt bereits eine der besten sieben Erlanger Bäckereien

Kanat habe viele Tage seiner Kindheit und Jugend in der Straße verbracht, wie er inFranken.de berichtet. Sie ist umgeben von der Technikerschule, der Staatlichen Berufsschule sowie der Fachoberschule und Berufsoberschule. 2018 öffnete er mit Anfang 20 hier im ehemaligen Dönerladen seines Vaters ein Geschäft, das besser an die Kernkundschaft aus den Schulen angepasst sei. Die Selbstbedienungsbäckerei "Back21", die schnell mit Essen und Getränken versorgt. inFranken.de nannte sie im Artikel zu den 7 besten Bäckereien in Erlangen.

"Ich weiß minutengenau, wie alles abläuft", sagt er über den Alltag der Schülerinnen und Schüler. Sein Erfolgskonzept sei ein breites Sortiment und vor allem kein Personal. Schließlich habe er von der Schließung eines Testzentrums in der Nummer 32 erfahren, die Chance ergriffen und den Laden angemietet. Sein Konzept von einem 24-Stunden-Kiosk mit Automaten habe Eigentümerin und Ordnungsamt überzeugt, sagt er.

Stolz ist Kanat auf seinen "High End"-Pommes-Automaten, wie er ihn nennt. Sein Großhändler habe ihn auf den Hersteller aufmerksam gemacht, mit dem er gleich einen Termin zur Besichtigung vereinbart habe. "Er ist komplett digital. Er hat zwei Fritteusen und macht die Pommes immer frisch. Ich habe am Montag zwei Stunden Pommes gegessen", so der umtriebige Geschäftsmann, der nach gründlicher Prüfung vom Geschmack überzeugt sei.

Softdrinks, Chips, Butter: Das gibt es außerdem im "Openend"

In 35 Sekunden soll "eine gute Portion" fertig sein, im Turbogang sogar noch schneller. Sie solle 3 Euro kosten und könne mit Ketchup oder Salz angereichert werden. Regelmäßig führe der Automat eine Selbstreinigung durch und eine Recyclingfirma hole das alte Frittieröl ab.

Kanat kündigt daneben zwei Getränkeautomaten an, in die jeweils 507 Artikel passten. Das Sortiment konzentriere sich auf Softdrinks und Verkaufsschlager wie Red-Bull.

Einer von sechs Snackautomaten beinhalte ausschließlich US-amerikanische Snacks wie Oreos, Riegel und Schokolade. Des Weiteren soll es auch weniger bekannte Chipssorten und E-Zigaretten geben. "Ein kleiner Teil" umfasse Artikel für den Haushalt wie Butter und Milch. Die Bezahlung sei kontaktlos, mit Scheinen und Münzen möglich.