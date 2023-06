Büchenbach: Spatenstich für neues Stadtteilhaus erfolgt

Der Neubau des Erlanger Stadtteilhauses West mit Stadtteilbibliothek in Büchenbach ist gestartet: Am Dienstag, 13. Juni 2023, war der offizielle Spatenstich in der Lindnerstraße, an der das Gebäude entstehen wird. Seit März 2019 konnten interessierte Bürger in Form von Workshops und Aktionen bei der Planung mitreden. Hier erfährst du, wie das Raumkonzept des neuen Gebäudes aussehen soll.

Neues Stadtteilhaus in Büchenbach: Diese Bereiche sollen entstehen

"Alle Räume und Bereiche im künftigen Stadtteilhaus sollen bewusst unterschiedlichste Nutzungen ermöglichen. Neben Veranstaltungen und Kursen, die vom Amt für Stadtteilarbeit, der Stadtbibliothek, der vhs, der Jugendkunstschule und anderen angeboten werden, sollen genauso die Bürger, die sich in selbstorganisierten Hobby- und Freizeitgruppen zusammentun, die Räume intensiv nutzen können", erklärt das Amt für Stadtteilarbeit auf Anfrage von inFranken.de.

Die unterschiedlichen Bibliotheksnutzungen verteilen sich auf die verschiedenen Bereiche des Gebäudes. Diese Bereiche sollen in den Stockwerken des neuen Stadtteilhauses entstehen:

"Offener Mitgestalten-Marktplatz": Dieser Bereich findet sich in allen Stockwerken des Gebäudes wieder und umfasst unter anderem einen Kinderbuchbereich mit Spielinsel und Vorlesenische, eine Infotheke, Arbeits- und Rechercheplätze, Sachbuch- und Roman-Bestände, Anlese- und Arbeitsplätze.

"Vielfältige Handwerkerwiese": Hier entstehen Werkräume und Lagerflächen.

"Ungezwungene Feierbühne": Hier sollen verschiedenste Kultur- und Freizeitveranstaltungen, wie zum Beispiel Konzerte, Lesungen, Theateraufführungen, Tanzveranstaltungen und mehr, stattfinden. Darüber hinaus können diese Räume auch für private Feiern angemietet werden.

"Gesunde Genießer-Lounge": Hier befindet sich eine Küche und ein Essbereich, die von den Gruppen im Haus und für Kurse genutzt werden können.

"Verwinkelte Entspannungsoase": In diesem Bereich soll es unter anderem einen Raum für Entspannungs- und Bewegungsangebote und Umkleideräume geben. "Im Bewegungsraum der Entspannungsoase sind Kurse im Bereich Bewegung und Entspannung, wie zum Beispiel Yoga, Rückengymnastik, Meditation und mehr vorgesehen. Der Raum kann aber ebenso von zum Beispiel selbstorganisierten Tanzgruppen genutzt werden", so das Amt für Stadtteilarbeit.

"Inspirierendes Entdecker-Lab": Eine kleine Gaming-Zone und einen Makerspace, der mit Werkzeugen wie Nähmaschinen, 3-D-Drucker und Ähnlichem ausgestattet werden soll, entstehen hier. Ergänzt werde der Bereich um die Bestände der Bibliothek aus dem Themenkreis Technik. Auch der Jugendliteraturbereich der Bibliothek sei hier angesiedelt, heißt es im Vorentwurfskonzept.

: Eine , der mit Werkzeugen wie Nähmaschinen, 3-D-Drucker und Ähnlichem ausgestattet werden soll, entstehen hier. Ergänzt werde der Bereich um die Bestände der Auch der der Bibliothek sei hier angesiedelt, heißt es im Vorentwurfskonzept. "Helle Atelierlichtung": Hier befindet sich unter anderem ein Atelierraum für Kurse, offene Angebote und individuelle Nutzungen.

Großes Projekt in Erlangen: Bistro, Außenbereich und Dachterrasse

Im Erdgeschoss des Stadtteilhauses ist ein inklusiv betriebenes Bistro geplant. Dies wird von der Lebenshilfe betrieben werden, erklärt das Amt für Stadtteilarbeit gegenüber inFranken.de. "Speisen und Getränke werden in Bio- und Fairtrade-Qualität zu familienfreundlichen Preisen ohne Verzehrzwang angeboten werden." Im Rahmen der umfangreichen Bürgerbeteiligung sei der Wunsch sehr deutlich geworden, "sich im Stadtteilhaus auch abends auf ein Bier oder ein Glas Wein treffen zu können". Daher werde das Bistro als Kneipe auch in den Abendstunden geöffnet haben.

Die geplante Dachterrasse gliedere sich in einen überdachten und nicht überdachten Bereich. Sie könne beispielsweise zum Entspannen oder zum Malen genutzt werden. Im Außenbereich des Stadtteilhaus-Grundstücks werden sich ebenfalls Werkräume, ein Außen-Lesebereich für Kinder, ein Lagerfeuerbereich und ein Bereich für Obstbäume befinden.

"Die Menschen wünschen sich, das Stadtteilhaus von früh bis in die späten Abendstunden nutzen zu können. Entsprechend soll das Haus in der Regel von 8 bis 23 Uhr, bei Veranstaltungen am Wochenende auch länger, geöffnet haben", heißt es im Auszug aus dem Beschluss zum Vorentwurf des Erlanger Stadtteilhauses. Die Fertigstellung des Gebäudes sei für das Jahr 2025 vorgesehen, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Weitere Nachrichten aus Erlangen-Höchstadt kannst du in unserem Lokalressort nachlesen.