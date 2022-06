Erlangen: Steakrestaurant "Lennox" für immer geschlossen

Lokal lädt zu "letztem Getränk" auf Bergkirchweih ein

ein Corona-Pandemie brachte laut Wirt "aussichtslose Lage"

brachte laut Komplettes Inventar wird versteigert

Das bekannte Erlanger Steakrestaurant "Lennox" am Martin-Luther-Platz wird nach der diesjährigen Bergkirchweih für immer seine Türen schließen. Das hat Wirt Thomas Genheimer in einem emotionalen Statement bekannt gegeben. Das komplette Inventar des Lokals in der Innenstadt wird ab Mittwoch (15. Juni 2022) auf der Auktionsplattform "Restlos" versteigert.

Erlanger Steakrestaurant "Lennox" kann Corona-Folgen "nicht bewältigen" - selbst Tischgrill wird versteigert

Bereits seit Samstag, 28. Mai 2022 sei der Restaurantbetrieb eingestellt, heißt es in dem Statement. Während der Erlanger Bergkirchweih gebe es aktuell "noch einmal die Gelegenheit für Euch (...), uns zu besuchen, mit uns zu feiern und ein letztes Getränk im Lennox zu trinken", heißt es weiter. Die Corona-Pandemie habe das Team des Restaurants "in eine aussichtslose Lage gebracht", so der Wirt.

"Die Fleischpreise sind in den letzten zwei Jahren immens gestiegen und auch unsere Fixkosten steigen weiterhin stetig an. Dies in Verbindung mit ausbleibenden Gästen und Veranstaltungen und der allgemeinen Unsicherheit, welche die Pandemie noch immer mit sich bringt, hat uns vor Probleme gestellt, die wir nun leider nicht mehr bewältigen können", erklärt er. "Ich bedanke mich recht herzlich bei all unseren treuen Gästen und meinem absolut fantastischen Team, das auch in den schwierigen letzten zwei Jahren immer stark zusammen gehalten hat."

Insgesamt werden ab Mittwoch, 15. Juni 2022, 127 Gegenstände aus dem Lokal im Herzen Erlangens versteigert. Dazu zählen laut "Restlos" unter anderem 12 Tische, 35 Stühle, komplette Tischdeko-Sets und ein Verstärker. "Lennox"-Fans dürften einige typische Ausstattungsmerkmale des Restaurants wiedererkennen. Das für Steaks und Meeresfrüchte bekannte Restaurant in Erlangen will selbst seinen Grill und die Zirndorfer-Bierkrüge loswerden. "Wir verwerten, sie profitieren", wirbt der Anbieter.