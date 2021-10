Neuer " Basecoffee"-Laden bald in Erlangen : "Soul Food"-Restaurant eröffnet in Nähe von FAU

Erlangen: In der Nähe der FAU Erlangen-Nürnberg wird es bald ein neues Café geben. In der Gebbertstraße 125 eröffnet ein neuer "Basecoffee"-Standort. 2019 hat das erste "Brunchlokal" dieser Art in Bamberg aufgemacht und war ein voller Erfolg: "Die Leute kommen von überall gefahren", erzählt Geschäftsführer Rasmus Stjernholm inFranken.de.

Neues "Basecoffee" in Erlangen: Das bietet das "Soul Food"-Restaurant

"Bei uns gibt es außergewöhnliche Brunchkreationen", erklärt Stjernholm. "Von verschiedensten Toasts - wie zum Beispiel das LA-Club-Toastoder mit Eiern und Avocado - bis hin zu fancy Pancakes mit Spiegelei und Bacon oder süßen Sachen." Eigens gebackene Kuchen, frisch gepresste Säfte und Smoothies stehen demnach ebenfalls auf der Karte. "Natürlich haben wir auch gesundes Essen wie Bowls." Insgesamt lege man vor allem Wert auf Nachhaltigkeit und einen gewissen Mehrwert. Auch Veganer*innen und Personen mit Glutenunverträglichkeit werden auf der Speisekarte fündig.

Das zeigt sich nicht nur im Brot von der Bäckerei Postler aus Bamberg, sondern auch im Kaffee: "Wir bekommen unseren Kaffee von einer ganz kleinen Rösterei aus Hallstadt. Durch seinen Direktbezug zu den Bohnen-Wäschereien schließen wir den Großhandel komplett aus - das ist noch besser als Fair Trade, das ist 'Direct Trade'." Sechs verschiedene Kaffeesorten vom "Freaky Lama" aus Peru bis hin zum Shaka-Laka aus Brasilien hat "Basecoffee" im Angebot. Beim Kauf einer Packung Kaffee unterstütze man außerdem das "Water Project", das Stjernholms Geschäftspartner in die Wege geleitet habe. Dadurch würden Brunnen in Gebieten gebaut, die noch nicht mit sauberem, fließenden Wasser versorgt seien.

Am Freitag (30. Oktober 2021) wurde bereits Richtfest gefeiert. Die Eröffnung des Ladens soll ebenfalls nicht mehr lange dauern. "Die Baustelle ist zu 80 Prozent fertig und wenn alles gut läuft, können wir im Frühjahr 2022 eröffnen", freut sich Stjernholm. Je 40 Sitzplätze drinnen und draußen wird die neue Location dann bieten - "genauso groß wie Bamberg. Aber da sind wir am Wochenende meistens schon voll ausreserviert."

"Basecoffee" in Bamberg und Erlangen: Weiterer Standort folgt im Sommer 2022

Mit dem künftigen "Basecoffee"-Standort in der Gebbertstraße in Erlangen ist Stjernholm mehr als zufrieden: "Wir wollen schöne Locations, wo man in Ruhe brunchen kann." Genau so eine Ecke habe er auch bereits in Würzburg gefunden. "Dort wollen wir im Sommer nächsten Jahres eröffnen." Mit Vorfreude blickt der Unternehmer auf die neuen Standorte. "Die Leute sagen, sowas wie 'Basecoffee' fehle überall. Ich freue mich mega!"

Seit 2019 existiert das erste "Basecoffee" überhaupt in Bamberg. Das ist jedoch nicht das erste gastronomische Projekt des Unternehmers: "Bereits seit 2015 machen mein Geschäftspartner und ich Gastronomie. Wir haben in Bochum mit 'Baseburger' angefangen und mittlerweile auch schon einige Filialen in ganz Deutschland." Die Idee eines "Basecoffee"-Brunchlokals hatte er bereits länger in der Schublade.

Der Standort Bamberg ergab sich dann durch persönliche Umstände: "Meine Frau und ich haben dann Nachwuchs bekommen und uns gefragt: 'Wo wollen wir unser Kind großziehen?' In Bamberg haben wir uns damals kennengelernt und fanden es hier auch einfach immer am schönsten. Das ist der Grund, wieso wir überhaupt nach Bamberg sind." Durch Zufall ist Stjernholm dann auf die Immobilie auf der Erba-Insel in Bamberg gestoßen und hat dort just das erste "Basecoffee" eröffnet. "Und nächstes Jahr wird es "Basecoffee" dann in Bamberg, Erlangen und Würzburg geben."

