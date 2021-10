Neuer Outdoorladen in der Erlanger Innenstadt : Freilauf übernimmt ehemaliges Modehaus Eisert

Die Freilauf GmbH verkauft derzeit Fahrrad- und Outdoorware in ihrem Laden in der Unteren Karlstraße in Erlangen. Doch bald schon wird es ein zweites Freilauf-Geschäft in der Innenstadt geben: Im ehemaligen Modehaus Eisert laufen aktuell die Vorbereitungen für einen zweiten Freilauf-Laden. Das Eisert-Haus musste nach 102 Jahren im Sommer 2021 endgültig schließen.

Freilauf in Erlangen: Outdoorgeschäft übernimmt Eisert-Mitarbeiterinnen

In der Hauptstraße 1 mitten in der Erlanger Innenstadt wird dann der Freilauf Outdoor-Store aufmachen. Der Fahrradladen und eine Fahrradwerkstatt bleiben weiterhin im alten Laden in der Unteren Karlstraße, das Outdoor-Sortiment zieht jedoch um. Im Optimalfall könne der Laden auch schon am 18. November 2021 eröffnen, teilt Geschäftsführer Rüdiger Schmutzler mit. "Zwischen 18. November und dem ersten Advent ist aber alles möglich."

Der Grund für die Expansion liege schlichtweg am Platzmangel. "Wir haben immer mehr Fahrräder gehabt und dann ist uns der Platz langsam auf die Füße gefallen. Der Outdoor-Bereich hat immer darunter gelitten, weil Fahrräder auch einfach viel Platz benötigen", hält Schmutzler fest. Deshalb würden auf den 600 Quadratmetern des ehemaligen Eisert-Geschäfts schon bald die "hochwertige Ware" des Freilauf-Stores sowie ein Vaude-Store Platz finden, welcher mit "nachhaltiger Produktion von Bergsportausrüstung und Outdoor-Bekleidung" wirbt.

"Die Vorbereitungen sind so weit schon abgeschlossen. Jetzt müssen wir nochmal hinter die Kulissen schauen." Damit meint Schmutzler den Laden selbst. "Alle Wände, die rausmüssen, reißen wir noch raus. Und mal sehen, was da dann noch für Überraschungen auf uns zukommen." Vom ehemaligen Eisert-Geschäft bleibt also nicht viel - bis auf zwei Mitarbeiterinnen, die die Freilauf GmbH übernommen hat. "Die sind schon an Bord", und können womöglich schon bald auch im neuen Laden in Erlangen arbeiten.