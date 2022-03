Am Samstag (12.03.2022) gegen 12.30 Uhr kam es im Bereich der Süd-Kreuzung in Erlangen zu einem Verkehrsunfall, wie die Polizeiinspektion Erlangen mitteilte. Ein Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Vorfall ereignete sich während des Abbiegens von der Nürnberger Straße in die Äußere Nürnberger Straße / B4 in Fahrtrichtung Nürnberg.

Der Kradfahrer befand sich laut Polizei auf der rechten von zwei Abbiegespuren. Während des Abbiegens geriet ein Auto von der linken auf die rechte Spur und touchierte das Motorrad. Das Krad stürzte und der Fahrer zog sich leichte Verletzungen an den Armen und am Kopf zu. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Unbekannter Autofahrer fährt einfach weiter

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Nürnberg ohne anzuhalten fort. Näheres zu diesem Fahrzeug ist nicht bekannt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fährlässiger Körperverletzung und Unfallflucht eingeleitet. Hinweise nehmen die Ermittler der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen unter der Telefonnummer 09131/760-429 entgegen.