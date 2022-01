Erlangen vor 25 Minuten

Apfelmus zum Kuchen

Mit Küchengerät von 1900: Museum bietet außergewöhnliches Kochevent an

In Erlangen findet am 11. Januar die Führung „Was die Großmutter noch wusste“ statt. Die Teilnehmer kochen in der historischen Küche Apfelmus und können es anschließend mit Kaffee und Kuchen verkosten.