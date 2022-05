Erlanger Arcaden : " Pommesfreunde " eröffnen neue Filiale

In Erlangen soll in wenigen Wochen eine neue Filiale der beliebten Fast-Food-Kette "Pommesfreunde" eröffnen. Das Restaurant in den Erlanger Arcaden ist dann bereits der vierte Standort des Unternehmens in Franken - neben zwei Restaurants in Nürnberg und einem in Fürth.

"Wir bieten echtes Street-Food": Kette will in Arcaden mit Burgern und Currywurst punkten

Das Konzept der „Pommesfreunde“ entstand demnach durch „zahlreiche Reisen in die Geschmacksmetropolen unserer Welt“. So beschreibt es das Streetfood-Franchise auf seiner Homepage. Von diesen Reisen habe man für seine Gäste „nur das Beste mitgebracht“.

Das Ergebnis: ein internationaler Fast-Food-Mix, den das Unternehmen seinen Gästen bald auch in Erlangen anbieten will. „Knackige Pommes aus Belgien, saftige Burger aus Chicago, die besten Currywürste aus Berlin und natürlich heiße Hot Dogs aus New York“, heißt es auf der Webseite.

Außerdem seien viele der Speisen auch in vegetarischen, veganen und Halal-Varianten erhältlich. Man biete seinen Kund*innen "qualitativ hochwertiges" Street-Food zu "echt fairen Preisen".

"Pommesfreunde" in Erlangen: Wann eröffnet die neue Filiale?

Wie das Management der Erlanger Arcaden gegenüber inFranken.de mitteilte, freue man sich sehr darüber, dass man die "erfolgreiche Marke" für die Erlanger Arcaden gewinnen konnte.

Die Übergabe der Fläche stehe unmittelbar bevor. Anschließend rechne man mit Umbauarbeiten von sechs bis acht Wochen, bis die "Pommesfreunde" dann zum ersten Mal ihre Türen öffnen können.

Die neue Filiale befinde sich dann im Erdgeschoss der Erlanger Arcaden, direkt am Haupteingang an der Güterhallenstraße und werde Sitzplätze für 50 Gäste bieten. Das kündigte Arcaden-Manager Torben Seifert gegenüberinFranken.de an.

