Eine 34-jährige Frau aus Erlangen beschloss am Freitagnachmittag, ein kühles Bad in der Regnitz zu nehmen. Dieses endete jedoch nicht gut, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt berichtet.

Die polizeibekannte Frau stieg, mit Badehose und T-Shirt bekleidet, "beherzt in die Regnitz", so die Polizei. "Ein Schwimmversuch scheiterte. Die Frau fiel um und wurde einige Meter abgetrieben, bis sie sich schließlich an einem Baum am Ufer festhalten konnte", schreibt die Polizei Erlangen in ihrem Bericht. Eine Spaziergängerin habe die Frau dabei beobachtet und sie aus dem Wasser gezogen.

Die „Schwimmerin“ hatte sich in der Regnitz an beiden Beinen verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in die Chirurgie des Universitätsklinikums Erlangen gebracht

werden. Den Grund für die offenbar nicht unerheblichen Verletzungen nennt der Polizeibericht nicht.

Da von der Verletzten starker Alkoholgeruch ausging, wurde durch die eingesetzten

Polizeibeamten, vor ihrem Transport ins Klinikum, noch ein Atemalkoholtest gemacht. Dieser

ergab einen Wert von 2,84 Promille, was der Frau jedoch nur geringfügig anzumerken war. Sie

versprach, derartige Badeausflüge zukünftig zu unterlassen.