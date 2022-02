Am Freitag (18.Februar 2022) ereignete sich an einer Freizeitanlage in der Nähe des Freibades West eine Körperverletzung unter Jugendlichen, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt mitteilte.

Ein 16-jähriger Schüler wurde durch einen zunächst unbekannten jungen Mann mehrmals angesprochen und unter einem Vorwand versucht zu provozieren. Nachdem sich der 16-Jährige nicht von seinem Kontrahenten provozieren lassen wollte, wurde er von dem Unbekannten laut Polizeibericht mehrmals ins Gesicht geschlagen. Als der 16-Jährige daraufhin flüchten wollte, rannte ihm der Täter nach und trat sein Opfer mit dem Fuß gegen den linken Unterarm. Der 16-Jährige erlitt dadurch laut Polizei eine Unterarmfraktur, die in der Notaufnahme der Universitätsklinik behandelt wurde.

Opfer findet Täter in den Sozialen Medien und erstattet Anzeige

Das Opfer recherchierte anschließend in den Sozialen Medien und erkannte seinen Peiniger wieder. Über die weiterführenden Ermittlungen der Erlanger Polizei wurde nun ein 18-Jähriger Erlanger überführt.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet