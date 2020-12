Fast schon wie eine Szene des Satirikers Loriot entwickelte sich ein Prozess vor dem Amtsgericht Erlangen . Wer hat wann Bescheid bekommen, dass es eklig ist, die Schankanlage nicht zu putzen? Was tun, wenn die Spinnweben in der Speisekammer immer wieder entstehen? Muss man schimmelige Nudeln sofort wegwerfen? Kann man Hausgemachtes im Supermarkt kaufen? Was als Scampi angeboten wurde, waren das eigentlich nur Garnelen? Oder waren diese gar fr des Kellners privates Abendessen?