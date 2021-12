Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Montagabend auf Dienstagmorgen (14. Dezember 2021) in einen Getränkemarkt in Erlangen eingebrochen. Der dabei entstandene Schaden ist enorm hoch.

Zwischen 19 Uhr abends und 6 Uhr morgens gelangten die Täter in den Getränkemarkt, der sich im Stadtteil Frauenaurach in der Erlanger Straße befindet. Dafür verschafften sie sich gewaltsam über eine Tür Zutritt, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch mitteilte.

Einbrecher stehlen in Erlanger Getränkemarkt etliche Spirituosen

In den Innenräumen beschädigten die Einbrecher weitere Türen und stahlen teure Spirituosen. Die Polizei schätzt den Wert der gestohlenen Waren auf rund 10.000 Euro. Hinzukommt der Sachschaden an den Türen in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Einbrecher nutzten zum Transport der Getränke vermutlich ein größeres Fahrzeug.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 melden.