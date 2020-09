Eier vom Bilderbuchhof

Bunte Blumen leuchten über den Zaun, eine schwarze Katze sonnt sich auf den Stufen zur Terrasse, vier gescheckte Schweine wühlen im Stroh ihres Freilaufes im Hof. Der Biohof Dobeneck in Weppersdorf ist ein Bauernhof wie aus dem Bilderbuch. Egid Dobeneck bestückt seinen Selbstvermarkter-Wagen an der Hofeinfahrt mit frischen Eiern. "Die von heute früh waren gleich weg, da muss Nachschub her", erklärt er. Das Geschäft mit den Biolebensmitteln ab Hof läuft gut.