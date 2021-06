Unglück im Landkreis Erlangen-Höchstadt: In Eckental wurden am Freitagvormittag (04.06.2021) Renovierungsarbeiten in einem Wohnhaus durchgeführt. Um das Wasser abzustellen, musste ein Monteur in einen Versorgungsschacht steigen. Dieser befand sich am Ende des Hausflures. Das berichtet die Polizeiinspektion Erlangen-Land in einer Pressemitteilung vom Samstag.

Die Mieterin des Hauses stand neben der Öffnung des Schachtes, als ein 82-jähriger Bekannter das Anwesen betrat. Die Frau versuchte noch, den Senior durch lautes Zurufen zu warnen, als sie die gefährliche Situation erkannte. Doch vergeblich, der Mann überhörte die Warnrufe und stürzte in den Schacht.

Trotz Warnung: Senior fällt in Versorgungsschacht

Der 82-Jährige musste durch die Feuerwehr geborgen werden und wurde anschließend durch den Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

