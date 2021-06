Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Anwohner und zwei Passanten kam es am Donnerstagnachmittag (03.06.2021) in der Donato-Polli-Straße in Erlangen. Der Anwohner bedrohte die Passanten mit einem Baseballschläger und einem Messer, wie die Polizei Erlangen-Stadt mitteilt.

So kam es zu der Situation: Die beiden Passanten fanden einen herrenlosen Einkaufswagen und schoben diesen vor ein Mehrfamilienhaus, an welchem immer wieder Einkaufswägen von Bewohnern abgestellt sind. Ein Bewohner des Hauses beobachtete dies von seinem Fenster aus und begann sofort damit den Mann und die Frau wüst zu beschimpfen.

Wegen Einkaufswagen: Mann bedroht zwei Menschen mit Baseballschläger

Im Anschluss rannte er, mit einem Baseballschläger bewaffnet, vor das Haus und drohte damit den beiden Personen. Plötzlich zog der 47-jährige Mann ein Küchenmesser, welches er in seinem Socken versteckt hatte und hielt es in drohender Haltung und den Worten, "ich schlitze dich auf", den Beiden vor den Körper.

Die beiden Personen konnten sich in Sicherheit bringen und die Polizei rufen. Diese nahmen den Mann widerstandslos in seiner Wohnung fest. Der Mann befand sich laut Polizeibericht offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation, sodass er in eine Fachklinik eingeliefert wurde.

Symbolfoto: Christopher Schulz