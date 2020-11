200 Betten, Restaurant in der alten Medbacher Mühle, fünf Millionen Euro Gesamtvolumen: Es waren große Pläne, die Investor Arndt Zauritz 2015 in Höchstadt vorgestellt hat. Damals im Paket: Zunächst der Bau des Aischparkcenters, dann ein Hotel am Rande des Gewerbegebiets.