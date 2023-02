Bubenreuth: Unbekannter macht sich an Feuerwehrauto zu schaffen

macht sich "Für uns ist es ärgerlich": Kommandant äußert sich zu "tiefen Kratzern"

"Kein normales Feuerwehrauto": Wagen für "First Responder"-Dienst

Vermutlich in der Nacht auf Montag (27. Februar 2023) sei ein Einsatzfahrzeug mutwillig beschädigt worden, berichtet die Feuerwehr Bubenreuth. "Das ist der erste Fall, der uns trifft", erläutert Kommandant Heinrich Herzog im Gespräch mit inFranken.de.

Feuerwehr Bubenreuth entsetzt: "Tiefe Kratzer" - Einsatzfahrzeug wurde mutwillig beschädigt

"Das Fahrzeug war bei unserem diensthabenden 'First Responder' in der Sudetenstraße in Bubenreuth einsatzbereit geparkt", erklärt die Feuerwehr. Die Motorhaube weist "tiefe Kratzer" auf und es sehe so aus, als ob auch Zigaretten auf dem Wagen ausgedrückt wurden. Bei dem Fahrzeug handle es sich nicht um ein "normales Feuerwehrauto", erläutert Herzog.

Der Wagen rücke - für die Feuerwehr untypisch - bei Notarzt- und Rettungsdiensteinsätzen als "First Responder" für die Hilfe vor Ort mit aus. Derjenige, der von der Feuerwehr für diesen Dienst zuständig ist, stelle das Einsatzfahrzeug bei sich zu Hause ab, dort gebe es allerdings leider keine Garage. "Für uns ist das ärgerlich", so Herzog. Da es kein typisches Feuerwehrauto ist, müsse die Organisation den Schaden selbst bezahlen. Die Finanzierung des Wagens sei über Spenden gelaufen, nicht über die Gemeinde.

In den sozialen Medien löst der Vorfall Empörung aus: Ein Nutzer schreibt: "Dümmer geht's nicht!" Eine andere Userin zeigt sich fassungslos: "Wahnsinn, wie respektlos können manche Menschen nur sein." Herzog werde die Sachbeschädigung nun zur Anzeige bei der Polizei bringen. Nach Zeugen werde nach wie vor gesucht, berichtet er. "Wir sind zutiefst enttäuscht und entsetzt über diese Tat", so die Feuerwehr. Der Kommandant habe außerdem erfahren, dass weitere Autos in Bubenreuth zerkratzt worden seien: "Es betrifft wohl mehrere."

Auch interessant: Drei Jugendliche rauben 16-Jährigen aus - zuvor Abend zusammen verbracht