Fränkische Autozulieferer haben mit Lieferengpässen zu kämpfen

Die fränkischen Autozulieferer haben weiterhin mit Lieferengpässen zu kämpfen, die ihre Ursache hauptsächlich in der Corona-Pandemie haben. Das bestätigen unter anderem Schäffler und Bosch auf Nachfrage gegenüber inFranken.de. Der sich besonders zuspitzende Mangel an Rohstoffen hat mittlerweile auch Auswirkungen auf die Beschäftigten, wie die Unternehmen erklären.

"Stellenweise Kurzarbeit" bei Bosch wegen Lieferengpässen - "angespannte Lage"

Im Bosch-Werk im unterfränkischen Schweinfurt werde "bei einer insgesamt sehr guten Auslastung des Werks aufgrund der Schwankungen auf den Beschaffungsmärkten punktuell die Flexibilität der Zeitkonten genutzt", erklärt eine Sprecherin inFranken.de. Hier würden Überstunden "je nach aktueller Situation" auf- oder abgebaut, um auf die aktuelle Lage zu reagieren. "Allgemeinen Nachfrageschwankungen auf den Beschaffungsmärkten" könne sich auch Bosch nicht entziehen, sie seien "Teil des operativen Geschäfts".

Derzeit komme es zu Engpässen bei bestimmten Halbleiterkomponenten und auch einigen Rohstoffen, so die Sprecherin. Vor allem betreffe dies Kupfer, Aluminium, Stahl, aber auch Kunststoffe. "Wir beobachten kontinuierlich die Marktentwicklung und stimmen uns eng mit unseren Lieferanten ab, um eine Belieferung unserer Kunden aufrechtzuerhalten", heißt es. Man arbeite bei Bosch "mit Hochdruck daran, die Belieferung seiner Kunden trotz weiterhin angespannter Lage am Markt möglichst aufrechtzuerhalten und die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten", erklärt die Sprecherin. Es komme wegen der Lieferengpässe zu "punktuellen Produktionsanpassungen".

Neben dem Abbau der Zeit- und Urlaubskonten gebe es "infolgedessen auch stellenweise Kurzarbeit in einzelnen Werken". Bosch hält jedoch ständig Fertigungsbereitschaft aufrecht, um flexibel und schnell produzieren zu können, sobald Halbleiterbauteile eintreffen. Der Lieferengpass sei nicht bei Bosch entstanden, sondern in der Zulieferkette.

Rohstoffknappheit bei Schaeffler: "Erhebliche Einwirkungen" durch Corona-Pandemie

Schaeffler mit Hauptsitz in Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) verfüge über "globale Lieferketten und steht in engem Kontakt mit seinen Lieferanten", teilt ein Sprecher gegenüber inFranken.de mit. "Vor allem die momentanen Lieferengpässe von Stahl, auf den Schaeffler wesentlich für seine Produkte angewiesen ist, bemerken wir ebenso wie andere am Markt", heißt es auf Anfrage. Man habe "bei den Lieferketten aber erhebliche Einwirkungen etwa durch die Corona-Pandemie, Störungen auf den globalen Transportrouten oder extreme Wetterereignisse ausgleichen" können. Für die Kundschaft des fränkischen Autozulieferers gebe es "keine spürbaren Auswirkungen".

Man verfüge über eine "rollierende Planung. Lieferanten kennen unsere Bedarfe und können diese langfristig planen. Wichtig ist und bleibt eine durchgehende und transparente und Kommunikation in der Supply Chain zwischen Schaeffler und seinen Partnern", so der Konzern. "Kurzfristige Umplanungen in der Fertigung aufgrund Rohrstoffknappheit" seien möglich, da "auch unsere Kunden versorgungsbedingt umplanen müssen".

Schaeffler sehe verschiedene Ursachen für den Mangel an Materialien: "Weltweit bewirkt die Corona-Pandemie reduzierte Produktionskapazitäten bei gleichzeitig hohen Abrufzahlen. Zusätzlich sinken Transportkapazitäten zu Land, auf dem Wasser und in der Luft", erklärt der Sprecher. Versorgungsengpässe seien bei Stahl im allgemeinen, Kunststoffgranulaten sowie elektronischen Bauteilen festzustellen. Die Entwicklungen in der weltweiten Rohstoffverfügbarkeit seien "heute noch nicht absehbar". Von daher "müssen wir weiter flexibel agieren", so der Schaeffler-Sprecher.

"Zum Glück": Bamberger Mittelständler Oekatech verzeichnet Lieferengpässe nur bei bestimmten Materialien

Beim Bamberger Autozulieferer Oekatech, der sich vor allem auf Tiefziehteile spezialisiert hat und rund 75 Mitarbeitende beschäftigt, seien "aktuell zum Glück nur teilweise Hilfsstoffe betroffen" wie etwa Ziehöle, erklärt Geschäftsführer Stefan Pickel gegenüber inFranken.de.

Die "Rohmaterialversorgung, in unserem Fall Kaltbänder" könne "durch vorausschauende Beschaffung, Rahmenverträge und unter Einbeziehung unserer Kunden bisher gesichert werden", so Pickel weiter. "Zusätzlich helfen uns hier die bereits seit Jahren etablierten Konsignationslager, welche punktuell in beide Richtungen unserer Lieferkette installiert wurden, sehr."

Damit sind bestimmte Lager von Lieferanten in der Nähe des Abnehmers gemeint, in denen die Ware so lange dem Lieferanten gehört, bis der Kunde sie von dort entnimmt. "Dadurch schaffen wir uns Flexibilität und können individueller auf Ausfälle als auch Bedarfserhöhungen unserer Kunden reagieren", so der Chef des Bamberger Autozulieferers.

