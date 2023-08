Uttenreuth: Zwei Verletzte bei Gasaustritt - Hauptleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Uttenreuth : Gasaustritt bei Bauarbeiten - Bagger beschädigt Hauptleitung

Am Donnerstag (10. August 2023) kam es in Uttenreuth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) zu einem Gasaustritt, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, sei im Zuge der Straßenbauarbeiten im Bereich der Erlanger Straße/ Marloffsteiner Straße gegen 10.15 Uhr eine Gashauptleitung durch einen Bagger beschädigt worden. Erst am Mittwoch mussten in Ebersdorf bei Coburg wegen eines Gasaustritts Straßen gesperrt und Häuser geräumt werden.

Gasaustritt in Uttenreuth: Verkehrseinschränkungen und Notarzt-Einsatz wegen beschädigter Leitung

"Aufgrund des Gasaustritts wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei umgehend Absperrmaßnahmen getroffen, sodass es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen kam", heißt es vonseiten der Polizei.

Die beschädigte Leitung sei demnach durch den zuständigen Energieversorger zeitnah repariert worden. Die beiden verletzten Personen wurden demnach durch den ebenfalls vor Ort befindlichen Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt findet ihr hier.