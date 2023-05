Am frühen Sonntagmorgen (14. Mai 2023), gegen 2.30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Höchstadt von Zeugen über einen Unfall in der Erlanger Straße in Höchstadt informiert.

Dort hatte der Unfallverursacher die Kontrolle verloren und war nach links auf den dortigen Fuß- und Radweg abgekommen, bevor er mit seinem Fahrzeug ein Verkehrszeichen beschädigte. Vor Ort konnten Beamte der Polizei nur noch das beschädigte Verkehrszeichen, sowie diverse Fahrzeugteile feststellen. Alles deutete auf eine Fahrerflucht hin.

Unfallverursacher begeht Fahrerflucht - Polizei gelingt die Identifizierung

Im Laufe der darauf folgenden Unfallaufnahme konnten die Beamten Kenntnisse über den vermeintlichen Unfallverursacher gewinnen. Bei der Überprüfung der identifizierten Wohnanschrift konnte das beschädigte Unfallfahrzeug, sowie dessen 18-jähriger Fahrer angetroffen werden.

Der Grund für den Unfall und seiner anschließenden Flucht war laut Polizei schnell gefunden. Ein Alkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen einen Promillewert von über zwei. Er musste deshalb eine Blutentnahme, sowie die Sicherstellung seines Führerscheins über sich ergehen lassen. Neben mehreren Strafanzeigen erwartet ihn nun eine längere fahrerlaubnisfreie Zeit.