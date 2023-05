Erlangen: Zwei Autos in Erlangen und Baiersdorf gestohlen - Zeugenaufruf

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag (18.05.2023) auf Freitag (19.05.2023) zwei Fahrzeuge in Baiersdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) und Erlangen-Büchenbach. Die Kriminalpolizei Erlangen sucht Zeugen.

Der schwarze BMW X5 mit dem amtlichen Kennzeichen ER-EH 93 war im Hof eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Kornfeld" geparkt. Zwischen 22:30 Uhr und 02:20 Uhr entwendeten Unbekannte das Fahrzeug im Wert von etwa 30.000 Euro.

In der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 10:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter den im Schlangenäcker in Baiersdorf abgestellten schwarzen Audi Q5 mit dem amtlichen Kennzeichen ERH-KL 116. Beide Fahrzeuge verfügen über ein sogenanntes "Keyless-Go-System".

Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die im Zusammenhang mit den entwendeten Fahrzeugen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Gleichzeitig warnt das Polizeipräsidium Mittelfranken vor Diebstählen von Fahrzeugen mit "Keyless-Go-Systemen" und bittet darum, folgende Hinweise zu beachten:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstüre ab. - Schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B. Aluminiumhüllen). Machen Sie dazu den Test am Fahrzeug. Erst wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt am Fahrzeug nicht funktioniert, haben Sie ausreichend Sicherheit. - Achten Sie darauf, ob sich beim Verlassen des Fahrzeugs Personen mit Aktenkoffer in Ihrer Nähe auffällig verhalten. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln. - Sie können auch den Hersteller Ihres Fahrzeugs fragen, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Bei manchen Schlüsseln kann die Keyless-Funktion beispielsweise durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel ganz ausgeschaltet werden. Möglicherweise kann Ihnen auch Ihre Fachwerkstatt Auskunft geben, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-autodiebe-schluessellose-systeme-sicher-verwenden/

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell