Erlangen: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Am Sonntagnachmittag (21.05.2023) versuchten Unbekannte, in eine Kinderkrippe in Erlangen-Bruck einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 15:30 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei augenscheinlich jugendliche Personen im Bereich einer Kindertagesstätte in der Buckenhofer Straße. Einer der Jugendlichen hatte bereits den Zaun zur Kinderkrippe überstiegen. Als die Jugendlichen kurze Zeit später den Zeugen bemerkten, ergriffen sie die Flucht in Richtung Bierlachweg. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt fahndeten nach den Tatverdächtigen - ohne Erfolg. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten fest, dass die Unbekannten mutmaßlich versucht hatten, in das Gebäude der Kinderkrippe einzudringen. Darüber hinaus ließen sie im Rahmen ihrer Flucht eine Heckenschere samt Verkaufskarton zurück.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Person 1: Männlich, jugendliches Alter, etwa 175 cm groß, schlank, braune Haare. Bekleidung: schwarzer Adidas-Trainingsanzug mit roten Streifen

Person 2:

Männlich, jugendliches Alter, etwa 175 cm groß, schlank, hellblonde, lockige Haare, Bekleidung: kurze, grau/weiße Hose

Bei der Heckenschere handelt es sich um eine Scheppach Benzin-Heckenschere mit der Typenbezeichnung PN-HT260P.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Beamten untersuchen unter anderem die Herkunft der Heckenschere, welche nicht der Kindertagesstätte zuzuordnen ist. Zeugen, die Hinweise auf den Eigentümer der Heckenschere geben können oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

