Zu einer heftigen Prügel-Attacke ist es am Samstag, 19. August, im Bereich der Günther-Scharowsky-Straße in Erlangen gekommen. Wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt am Montag, 21. August mitteilt, waren in Höhe eines Autohauses zwei Männer im Alter von 32 und 39 aus bislang nicht bekannten Gründen in Streit geraten - mit Folgen.

Wie es im Bericht dazu heißt, schlug der 39-Jährige den 32-Jährigen im Verlauf mit einem Faustschlag zu Boden. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Erst Faustschlag, dann Fußtritte gegen den Kopf - Erlanger Polizei nicht Täter fest

Laut Polizei trat der Schläger anschließend dem Mann auf dem Boden noch mit dem Fuß mehrmals gegen den Kopf. Neben Prellungen im Gesicht, verlor der 32-Jährige auch noch einen Eckzahn.

Nach seiner Prügel-Attacke flüchtete der 39-jährige Angreifer. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch Beamte der Polizei Erlangen konnte er aber noch in der Nähe des Tatortes festgenommen werden.

Der Grund für die Schläge und Tritte: Der 39-Jährige habe sich von dem 32-jährigen Mann aus dem Ortsteil Bruck angegriffen und bedroht gefühlt. Erst Anfang August wurde in Fürth ein Mann Opfer einer Attacke. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt vor einer Kneipe aufgefunden.