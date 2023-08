Nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Erlangen sind drei Männer festgenommen worden.

Ein Angestellter des Discounters im Ortsteil Büchenbach beobachtete am Montagabend (31. Juli 2023) gegen 17.30 Uhr zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren dabei, wie diese Nahrungsmittel und Getränke im Wert von sieben Euro klauten. Als die beiden Erlanger den Laden verließen, wurden sie von dem Angestellten auf den Diebstahl angesprochen.

Auf Angestellten mit Stuhl eingeschlagen - Polizei fasst flüchtigen Ladendieb in Erlangen

Zunächst verhielten sich die beiden Diebe friedlich. Der 24-Jährige verständigte nach Angaben der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt über den Notruf sogar noch selber die Polizei und wollte ein umfassendes Geständnis ablegen. Allerdings rief er auch einen 33 Jahre alten Bekannten an, der kurze Zeit später das Büro des Supermarkts betrat und auf den Angestellten einschlug. Dabei wurde er von dem 24-Jährigen unterstützt, der mit einem Stuhl ebenfalls auf den Angestellten einschlug. Der 35Jahre alte Beschäftigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Anschließend flüchteten die drei Männer. Wenig später konnten sie jedoch durch eine bereits verständigte Streife der Polizei noch in der Nähe des Supermarkts festgenommen werden.

Da der 24-jährige Täter in den letzten Wochen vermehrt, unter anderem wegen Widerstands gegen Polizisten, auffällig geworden war, wurde noch am Abend die Staatsanwaltschaft kontaktiert. Diese stellte einen Haftantrag gegen den Mann. Ob gegen ihn ein Haftbefehl erlassen wird, obliegt im Laufe des heutigen Tages (01. August 2023) dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Erlangen.

Haftantrag gegen polizeilich bekannten Ladendieb

Die beiden anderen Personen wurden nach Abschluss der Ermittlungen vor Ort wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Gegen die drei Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und andere Straftaten eingeleitet.

Vorschaubild: © Boris Roessler/dpa