Erlangen: Hitlergruß gezeigt und Passanten beschimpft - 41-Jähriger in Gewahrsam genommen

Am Freitagabend (30.06.2023) zeigte ein 41-Jähriger Mann in der Erlanger Innenstadt den Hitlergruß und beschimpfte Passanten. Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahmen den Mann in Gewahrsam.

Gegen 18:30 Uhr meldeten Personen über den Notruf einen offenbar betrunkenen Mann, der im Bereich Altstadtmarktpassage Passanten anpöbeln und teils rassistisch beleidigen soll. Außerdem habe der Mann den Hitlergruß gezeigt.

Eine Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahm den Mann vor Ort in Gewahrsam. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell