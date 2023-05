Eine Frau im Erlanger Stadtteil Bruck wurde am späten Dienstagabend (30.05.2023) durch einen unbekannten Fahrradfahrer sexuell belästigt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Gegen 21.10 Uhr drängte der Radfahrer die Geschädigte im Bereich der Fahrradbrücke/Fürther Straße an den Rand des Radwegs und fasste ihr an die Brust, berichtete das Polizeipräsidium Mittelfranken. Da sich die Frau lautstark wehrte, fuhr der Unbekannte schnell in Richtung Kraftwerkstraße davon. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt fahndeten erfolglos nach dem Tatverdächtigen.

Die Frau konnte folgende Beschreibung des Täters abgeben:

männlich

etwa 25 - 30 Jahre alt

europäisches Aussehen

dunkle, kurze Haare

etwa 1,75 Meter groß

sportliche Figur

trug ein braunes T-Shirt und eine blaue Jeans

bei dem Fahrrad handelte es sich um ein dunkles Cityrad

In Erlangen kam es seit März 2023 mehrfachen zu sexuellen Übergriffen durch einen Radfahrer auf Joggerinnen und Fußgängerinnen. Auf Rückfrage bestätigte die Polizei, dass gegenwärtig ein Zusammenhang zwischen den Taten geprüft wird. Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

