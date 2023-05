Erlangen: Falsche Polizeibeamte beraubten Seniorin - Festnahme zweier Tatverdächtiger

Am 03.05.2023 (Mittwoch) gaben sich zwei Männer in Erlangen als Polizeibeamte aus, beraubten eine ältere Dame und flüchteten. Zwei Tatverdächtige konnten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden.

Gegen 15:30 Uhr sprachen zwei Männer die Geschädigte in der Friedhofstraße in Erlangen auf offener Straße an. Sie erklärten der Dame, dass in der Nachbarschaft ihrer Wohnadresse in Erlangen Tennenlohe eingebrochen worden sei. Nun müssten ihre Wertgegenstände überprüft werden um auszuschließen, dass sie ebenfalls Opfer der Diebe geworden war.

Die Geschädigte lotste die beiden Männer zu ihrem Haus, woraufhin einer die Wertgegenstände im Schlafzimmer "überprüfte". Der Tatverdächtige ließ sich einen Briefumschlag zeigen, indem sich Bargeld und eine Bankkarte befanden. Als die Seniorin realisierte, dass es sich nicht um einen Polizeibeamten handelte, konfrontierte sie den Mann damit. Dieser entriss ihr daraufhin den Umschlag und flüchtete zu einem in der Nähe abgestellten Pkw, in dem sein Mittäter auf ihn wartete.

Ein aufmerksamer Zeuge erkannte auf Grund der Hilferufe der Geschädigten die Situation, setzte sich in sein Fahrzeug und folgte den Tatverdächtigen. Zeitgleich alarmierte er die Polizei und gab das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs weiter. Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt trafen in Kalchreuth auf den Pkw und kontrollierten die Insassen. Hierbei handelte es sich um die beiden falschen Polizeibeamten (55,26).

Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Beamten bei dem 55-Jährigen Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den 55-Jährigen. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Sein 26-jähriger Komplize wurde auf freien Fuß gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Ermittlungen der Kriminalbeamten ergaben den Verdacht auf weitere, ähnlich gelagerte Taten, mutmaßlich im Vorfeld der Tat gegen 15:30 Uhr. Die Beamten wenden sich daher mit einem Aufruf nach weiteren Geschädigten des Duos an die Bevölkerung. Personen, die ebenfalls (mutmaßlich am 03.05.2023 im Bereich Erlangen) um Wertgegenstände gebracht wurden, die bislang jedoch von einer Anzeigeerstattung abgesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Beschreibung des 55-jährigen Tatverdächtigen:

ca. 180 cm groß, kräftige Statur, faltiges Gesicht, Glatze. Bei der oben beschriebenen Tat in Erlangen trug der Mann eine graue Perücke. Des Weiteren wurden bei ihm Kopfbedeckungen in Form von Wollmützen bzw. Basecaps (Schirmmützen) aufgefunden. Es wird davon ausgegangen, dass diese bzw. die graue Perücke bei den jeweiligen Tatausführungen getragen wurden.

