Bereits am 19.07.2023 ereignete sich an der Kreuzung Nürnberger Straße und Komotauer Straße in Erlangen ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto, bei welchem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

In einer Erlanger Klinik erlag der 19-jährige Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei Erlangen-Stadt in einer Pressemitteilung vom 07.08.2023 mitteilt.

19-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Erlangen - Zeugen gesucht

Zur Klärung der genauen Unfallursache sucht die Polizei noch weitere Zeugen, insbesondere Personen, welche zum Unfallzeitpunkt an der Fußgängerampel standen.

Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 / 760-114, zu melden.

Vorschaubild: © Franz P. Sauerteig/Pixabay