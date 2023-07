Bubenreuth: Quereinsteiger der Feuerwehr wurden geprüft - auch neue Maschinisten zeigten ihr Können

Ein großer Tag für die Feuerwehr Bubenreuth. Wie die Pressestelle der Freiwilligen Feuerwehr Bubenreuth berichtet, begannen Anfang des Jahres 2021 die Kameraden, mit einem ausgeklügelten Konzept neue Einsatzkräfte zu suchen. Explizit wurden hierfür Quereinsteiger in der Geigenbauergemeinde gesucht. Von Plakataktionen über Infostände bis zu Werbebannern konnte man im Ort finden. Schließlich meldeten sich auf die Aktionen 19 interessierte Frauen und Männer, welche die Feuerwehrkameraden der Geigenbauergemeinde unterstützen wollten.

Anfang 2022 begann die Ausbildung der „Crashkursteilnehmer“. Dies war Coronageschuldet etwas anders als die Führung der Bubenreuther Wehr sich das vorstellte. Anstatt eines Kennenlerntreffens im Gerätehaus musste dies leider online stattfinden. Aber schon hier zeigte sich, dass die buntgewürfelten Teilnehmer aus verschiedensten Bereichen hoch motiviert ans Werk gehen wollten. So wurden die Theorieeinheiten des Ausbildungsplans über ein Onlinetool vermittelt und zum Wiederholen aufgezeichnet. Selbstverständlich waren die Ausbilder auch jederzeit für eventuelle Fragen erreichbar.

Nachdem die Coronamaßnahmen gelockert wurden und eine Ausbildung in Präsenz möglich war, wurden die praktischen Ausbildungseinheiten nachgezogen. Im Oktober wurde es dann zum ersten Mal ernst für die "Azubis". Die Prüfung der verkürzten Feuerwehrgrundausbildung stand an. Die Prüfung bestand aus dem Leistungsabzeichen „Die Gruppe im Löscheinsatz“ welche auch alle mit großem Erfolg abschlossen. Bereits hier war klar, alle Teilnehmer wollten die Ausbildung fortsetzen und die Modulare Truppausbildung abschließen.

Die fehlenden Ausbildungseinheiten, welche in der verkürzten Crashkursausbidung nicht behandelt werden konnten, wurden nun durchgeführt. Somit konnte jeder Teilnehmer eine 110-stündige Feuerwehrgrundausbildung nachweisen und zur Prüfung angemeldet werden.

Am 29.07.2023 war der große Tag. Unter den Augen der Schiedsrichter KBI Stefan Brunner, KBM Jochen Tohol, KBM Jens Hammerl und Schiedsrichter Markus Torner begann die Prüfung. Zunächst musste die theoretische Prüfung, bestehend aus 50 Fragen, in den Schulungsräumen des Bubenreuther Gerätehauses von den Teilnehmern abgelegt werden. Im Anschluss musste jeder Teilnehmer drei praktische Einzelübungen absolvieren, z.B. Herstellen der Wasserversorgung mittels Hydranten, Aufbau einer Schlauchbrücke, Erste Hilfe, Gerätekunde sowie Anfertigen von Knoten und Stichen.

Abschließend konnte KBM "Ausbildung" Jochen Tohol allen Prüflingen einen hervorragenden Wissensstand attestieren, bevor er die Teilnahmeurkunden übergab.

Der Dank der Teilnehmerinnen und Teilnehmer galt allen Ausbildern, welche sich in den vergangenen zwei Jahren hierfür Zeit genommen haben.

Die Freiwillige Feuerwehr Bubenreuth gratuliert:

Nicolas Werner, Okan Toka, Christopher Lutz, Barbara Toka, Simone Schüssler, Nicoleta Werner, Michaela Zöllner, Daniel Horak, Christian Dirsch, Jonas Malter, Jessica Rudolph, Marcus Rudolph, Maike Endner, Philip Engel, Hannes Fehn, Tobias Zöllner, Caroline Beck und Kerstin Strelow.

Drei neue Maschinisten für die FF Bubenreuth

Aber nicht nur die Feuerwehrgrundausbildung wurde am 29.07.2023 in Bubenreuth geprüft. Auch für drei angehende Maschinisten wurde es ernst. Nachdem die Praktische Prüfung bereits in den letzten Wochen erfolgte, wurde der theoretische Teil nun ebenfalls abgenommen. Auch den neugebackenen Maschinisten Ehrenfried Echtler, Pascal Jaquet und Bastian Teller konnte gratuliert werden. Die Prüfer wünschten den Kameraden für die Zukunft alles Gute und immer genügend Wasser im Tank bei den kommenden Einsätzen.

Auch mit der Prüfung der Maschinisten sollte der Prüfungstag noch nicht beendet werden, denn neun Mann stellten sich dem Schiedsrichtergremium bestehend aus KBI Stefan Brunner, KBM Jens Hammerl und Brandmeister Markus Torner für die Abnahme des Leistungsabzeichens „Die Gruppe im Löscheinsatz“.

Die Kameraden der Bubenreuther Wehr stellten auch hier dem anwesenden Bürgermeister Norbert Stumpf sowie den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten ihr Können unter Beweis und absolvierten die Prüfung mit großem Erfolg. Norbert Stumpf sowie Kommandant Heinrich Herzog bedankten sich bei allen Feuerwehrkameraden und der Feuerwehrführung für die in den letzten Jahren hervorragende Arbeit. Sie seien stolz auf die Feuerwehr Bubenreuth, die jetzt schlagkräftig wie schon lange nicht mehr zum Wohle der Bürger und zur Sicherheit der Gemeinde zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Hilfe eilen, wenn ein Bürger oder Sachwerte in Gefahr sind.

Zum absolvierten Leistungsabzeichen gratulieret die Freiwillige Feuerwehr Bubenreuth:

Stufe1: Maike Endner, Jessica Rudolph, Rene Beck, Hannes Fehn, Tobias Zöllner

Stufe2: Ehrenfried Echtler

Stufe3: Pascal Jaquet

Ergänzer: Heinrich Herzog, Nicolas Werner

Mit einem gemeinsamen Grillfest klang der Prüfungstag gemütlich aus.