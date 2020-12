Aktuell ist der Bahnhof in Baiersdorf im Kreis Erlangen-Höchstadt gesperrt. Grund dafür sind Menschen auf den Gleisen. Das berichtet die Deutsche Bahn am Montagabend (07. Dezember 2020). Die S-Bahnen aus Richtung Bamberg wenden deshalb vorzeitig in Forchheim. Aus Richtung Nürnberg wenden die S-Bahnen vorzeitig in Erlangen.

Die Züge aus den Richtungen Würzburg, Lichtenfels und Coburg beginnen beziehungsweise enden vorzeitig in Bamberg. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Bamberg und Forchheim wird eingerichtet. Es wird empfohlen, auf die S-Bahn-Linie S1 zwischen Bamberg und Forchheim zurückzugreifen.

Menschen auf den Gleisen: Bahn muss Schienenersatzverkehr einrichten

Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass es zu Verzögerungen aber auch zu Zugausfällen kommen kann.